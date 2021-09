Солист группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом

Лос-Анджелес, 1 сентября. Лидер американской рок-группы Kiss Джин Симмонс заболел коронавирусом, коллективу пришлось отложить четыре концерта, говорится в заявлении музыкального коллектива.

Все участники Kiss были вакцинированы, однако болезнь не обошла стороной Джина Симмонса и ритм-гитариста Пола Стэнли. В итоге группа отменила выступления в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс, Висконсин и Пенсильвания. Музыканты ушли на десятидневный карантин.

Популярная группа появилась в 1973 году, на ее счету свыше 45 золотых и платиновых альбомов. Главный хит Kiss — композиция I Was Made For Lovin' You, увидевшая свет в 1979 году.

