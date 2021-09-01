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Солист группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:45
Общество
Солист группы Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом
Global Look Press  /  Karin TÃ�Rnblom / Ibl Bildbyr

Лос-Анджелес, 1 сентября. Лидер американской рок-группы Kiss Джин Симмонс заболел коронавирусом, коллективу пришлось отложить четыре концерта, говорится в заявлении музыкального коллектива.

Все участники Kiss были вакцинированы, однако болезнь не обошла стороной Джина Симмонса и ритм-гитариста Пола Стэнли. В итоге группа отменила выступления в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс, Висконсин и Пенсильвания. Музыканты ушли на десятидневный карантин.

Популярная группа появилась в 1973 году, на ее счету свыше 45 золотых и платиновых альбомов. Главный хит Kiss — композиция I Was Made For Lovin' You, увидевшая свет в 1979 году.

Ранее стало известно о госпитализации новой супруги певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудиа Дэвис. Канадская миллионерша попала в больницу с коронавирусом сразу после свадьбы, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Избранница артиста подключена к аппарату ИВЛ.

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