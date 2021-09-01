Актер Антон Богданов рассказал о жизни с «прицепом» после предательства жены

Москва, 1 сентября. Актер Антон Богданов признался, что у него нет комплекса мужчины с «прицепом». После ухода жены к его лучшему другу он все свободное время посвящает сыну.

Предательство супруги заставило звезду «Реальных пацанов» изменить привычный уклад жизни. Богданов живет в Подмосковье и воспитывает сына Демьяна. По мнению артиста, в пригороде свежий воздух и тишина, которые идут на пользу десятилетнему ребенку.

Он с болью в сердце рассказал, что после развода роль отца отводится на второй план. Закон всегда на стороне матери, а отцам предлагают видеться с сыном или дочерью только по выходным. Такой расклад Богданова не устраивает.

«Комплекса мужчины с «багажом», «прицепом» или как там еще обзывают детей, у меня никогда не было. Если девушке не нравится, что я живу с ребенком, ну окей, найдется другая», — сказал актер в интервью kp.ru.

У многих артистов первые браки заканчивались провалом. Звезда «Аншлага» Михаил Грушевский вспомнил о браке со своей первой женой, клипмейкером Ириной Мироновой. Отношения между ними складывались очень тяжело, и в итоге пара решила разойтись.