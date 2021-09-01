Пропавших на Сахалине более недели назад женщин обнаружили живыми

Южно-Сахалинск, 1 сентября. Спасатели нашли живыми и здоровыми двух женщин, которые заблудились в лесу на севере Сахалина восемь дней назад.

Местные жительницы в возрасте 33 и 50 лет отправились собирать ягоды и пропали в районе горы Вайда. К их поискам были привлечены правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры.

Более недели женщины питались ягодами и пили воду, для ночевки организовали временное укрытие. Из-за сильного дождя обе насквозь промокли, отметили в региональном СУ СК РФ.

На восьмой день масштабных поисковых мероприятий сахалинки увидели пролетающий мимо вертолет и стали размахивать белым ведром. Благодаря этому их удалось обнаружить. В настоящее время жизни и здоровью женщин ничего не угрожает.