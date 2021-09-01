«Это очень личное»: Юлия Михалкова заговорила о разводе

Москва, 1 сентября. Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с поклонниками в Instagram мыслями о разводе.

По мнению артистки, расставание супругов — это «трагическое разрушение союза мужчины и женщины». Она поинтересовалась у фолловеров, актуальна ли эта тема для России.

«Какое у вас мнение? Хочу услышать ваши истории. P.S. Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное. Пока», — написала Михалкова в соцсетях.

Звезда также поделилась фотографией, на которой стоит у окна. Михалкова подчеркнула свою стройную фигуру атласным корсетом и сделала вечерний макияж. Поклонники были удивлены вопросу артистки о разводе, поскольку информации о ее замужестве в СМИ не было.

«Расход без раздумий даже! Пока все это не затянулось! А к чему такие мысли?»; «Развод — это к лучшему. Люди просто так, не разводятся. От счастливой жизни не уходят»; «Такая красивая женщина не должна быть одна. Не грустите, и на вашей улице будет праздник», — отреагировали фанаты.

Ранее режиссер Роман Самгин поздравил Юлию Михалкову с днем рождения. По его словам, артистке по силам играть не только комедийные роли, но и глубоких персонажей.