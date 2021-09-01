Восемь человек пострадали в аварии с автобусом под Тамбовом

Тамбов, 1 сентября. Автобус с пассажирами попал в ДТП в Тамбовской области. Травмы получили восемь человек. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Крупная авария произошла на автодороге Р-22 в Мичуринском районе. По данным правоохранительных органов, водитель иномарки Audi столкнулся с попутным автобусом, направлявшимся из Москвы в Астрахань. От удара автобус въехал в ВАЗ-2114, который задел Toyota. Все машины ехали в одном направлении.

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, среди них двое детей. Пассажиры общественного транспорта отправлены в место назначения другим автобусом. В МЧС отметили, что из-за аварии на дорогу вылилось дизельное топливо, однако это не привело к возгоранию.

ФАН сообщал, что пьяное ДТП с погибшим обернулось для водителя из Читы уголовным делом.