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Восемь человек пострадали в аварии с автобусом под Тамбовом
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом под Тамбовом
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Тамбов, 1 сентября. Автобус с пассажирами попал в ДТП в Тамбовской области. Травмы получили восемь человек. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Крупная авария произошла на автодороге Р-22 в Мичуринском районе. По данным правоохранительных органов, водитель иномарки Audi столкнулся с попутным автобусом, направлявшимся из Москвы в Астрахань. От удара автобус въехал в ВАЗ-2114, который задел Toyota. Все машины ехали в одном направлении.

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, среди них двое детей. Пассажиры общественного транспорта отправлены в место назначения другим автобусом. В МЧС отметили, что из-за аварии на дорогу вылилось дизельное топливо, однако это не привело к возгоранию.

ФАН сообщал, что пьяное ДТП с погибшим обернулось для водителя из Читы уголовным делом.

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