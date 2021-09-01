Путин объяснил, почему население России еще не достигло 500 миллионов человек

Москва, 1 сентября. Численность населения России к настоящему времени могла достигнуть 500 млн человек, заявил президент России Владимир Путин.

Российская Федерация дважды «рассыпалась» в течение XX века, напомнил глава государства на встрече со школьниками Дальнего Востока в День знаний. Если бы не эти обстоятельства, население страны сейчас могло бы достигать полмиллиарда человек.

«Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — отметил Путин.

Согласно данным Росстата, порядка 146 млн человек проживает на территории России. Из них 68% людей проживают в европейской части страны. Примерно четверть россиян проживает в сельской местности.