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В США попытались напугать Россию глобальной сетью истребителей F-35
Армия
В США попытались напугать Россию глобальной сетью истребителей F-35
pixabay.com

Вашингтон, 1 сентября. Глобальный альянс американских истребителей F-35 якобы является «серьезной силой против России», которая поможет НАТО «победить РФ», утверждают журналисты из Соединенных Штатов.

РФ является весьма серьезным противником для Североатлантического альянса, однако западное сообщество якобы может сдержать «российскую агрессию» при помощи многонациональных усилий с использованием стелс-истребителей американского производства F-35, утверждает военный аналитик Крис Осборн в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его мнению, именно эти самолеты, стоящие на вооружении ВВС США, а также европейских стран, объединенные в глобальную сеть, могут стать западным «противовесом» российскому Су-57.

Москва обладает мощными и технологически развитыми вооруженными силами, считает эксперт. По его словам, самолеты F-35 ВВС стран НАТО, объединенные в единую систему при помощи передовых каналов связи, могут обеспечить обширный географический охват и якобы предотвратить «вторжение России» в Европу.

«Объединенная сеть европейских истребителей F-35, интегрированная с помощью общей многофункциональной расширенной линии передачи данных, может обеспечить обширный географический охват, потенциально достаточный для того, чтобы помешать любому крупномасштабному наступлению России на суше», — пишет Осборн, пытаясь напугать Россию американским истребителем.

Североатлантический альянс может оказаться уязвим перед Россией, имеющей на вооружении Су-57, без глобальной сети F-35, уверен автор материала. Он считает, что НАТО лишилась бы многих важных возможностей без этого самолета. По его словам, главной особенностью крылатой машины является оперативный обмен информацией, при помощи которого истребители могут обеспечить эффективную поддержку наземным силам.

Ранее китайские аналитики раскритиковали США за попытки напугать Россию и Китай палубными истребителями F-35C, размещенными на борту авианосца USS Carl Vinson. По их мнению, эти самолеты абсолютно никак не угрожают Москве или Пекину.

Кроме того, экс-главный конструктор украинского госпредприятия «Антонов» Александр Лось заявил, что F-35 абсолютно бесполезен для Украины, так как находящаяся по соседству Россия окружила себя мощным радиолокационным полем, способным засекать любые воздушные цели, в том числе и оснащенные технологией «стелс», передает телеканал «360».

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Все новости / Армия / В США попытались напугать Россию глобальной сетью истребителей F-35
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