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Отец Бритни Спирс вымогает 2 млн долларов за отказ от опекунства над дочерью

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:30
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс вымогает 2 млн долларов за отказ от опекунства над дочерью
Global Look Press  /  Dave Starbuck via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 1 сентября. Американская поп-принцесса Бритни Спирс пожаловалась на вымогательство со стороны отца Джеймса Спирса. Он хочет получить крупные отступные за отказ от опекунства.

Родитель звезды давно готов отказаться от опекунства, но хочет за это 2 млн долларов, пишет TMZ. Издание ссылается на юридические документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Судебный процесс продолжится в сентябре.

Бритни Спирс долгое время пытается лишить отца опеки над ней, поскольку он жестко контролирует жизнь артистки с 2008 года. Легенда нулевых не может распоряжаться своими деньгами, а также уезжать на гастроли без согласования с Джеймсом Спирсом.

Кроме того, певица вынуждена оплачивать все расходы отца, включая адвокатов. Он не разрешает ей выйти замуж за бойфренда Сэма Асгари и завести детей. Бритни Спирс уверена, что родитель злоупотребляет правами опекуна. Суд позволил нанять ей собственного адвоката для участия в процессе об опекунстве, передает «МИР 24».

Ранее бывший менеджер поп-дивы Сэм Лютфи опубликовал голосовое сообщение исполнительницы. Спирс утверждает, что отец угрожает и шантажирует ее детьми. По словам певицы, в этой ситуации она чувствует себя «закованной в кандалы», поскольку не может ничего изменить.

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Бритни Спирс опекунство джейми спирс
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