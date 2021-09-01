Быстрый способ охладить антиматерию открыли в Женеве

Женева, 1 сентября. Физики из Женевы создали новую ловушку для антиматерии, способную охладить вещество за короткий промежуток времени.

Ученые условно называют антивещество «злым близнецом» обычной материи. Для изучения этих частиц их необходимо охлаждать, однако этот процесс является очень затратным по времени. Сотрудники CERN в Женеве смогли решить проблему с помощью специальных высокоточных ловушек.

Американские астрономы нашли самую близкую к Земле черную дыру. Она находится на расстоянии всего 1,5 тыс. световых лет от голубой планеты, а ее масса, вероятнее всего, в три раза больше массы Солнца, сообщает «Ридус».