Минобрнауки заявило о вакцинации более 12% студентов и 45% сотрудников вузов России

Москва, 1 сентября. Более 12% студентов российских вузов привились от коронавирусной инфекции, заявили в Министерстве науки и высшего образования.

От COVID-19 вакцинировались и более 45% сотрудников учебных учреждений. Минобрнауки России намерено проводить разъяснительную работу относительно реализации прививочной кампании на территории страны.

«В Москве это уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов», — отметил глава ведомства Валерий Фальков в интервью для телеканала НТВ.

К тому же вузам рекомендовано вакцинировать студентов из-за рубежа. Такая инициатива поступила от Минобрнауки России. Для реализации кампании по вакцинации в этом случае рекомендовано использовать внебюджетное финансирование.