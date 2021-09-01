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Минобрнауки заявило о вакцинации более 12% студентов и 45% сотрудников вузов России

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:36
Общество
Минобрнауки заявило о вакцинации более 12% студентов и 45% сотрудников вузов России
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Более 12% студентов российских вузов привились от коронавирусной инфекции, заявили в Министерстве науки и высшего образования.

От COVID-19 вакцинировались и более 45% сотрудников учебных учреждений. Минобрнауки России намерено проводить разъяснительную работу относительно реализации прививочной кампании на территории страны.

«В Москве это уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов», — отметил глава ведомства Валерий Фальков в интервью для телеканала НТВ.

К тому же вузам рекомендовано вакцинировать студентов из-за рубежа. Такая инициатива поступила от Минобрнауки России. Для реализации кампании по вакцинации в этом случае рекомендовано использовать внебюджетное финансирование.

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минобрнауки вакцинация вузы
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