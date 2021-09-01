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Владимир Путин указал на наличие большого количества «мусора» в инфополе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 11:00
Политика
Владимир Путин указал на наличие большого количества «мусора» в инфополе
ФБА «Экономика сегодня»

Владивосток, 1 сентября. Российский лидер Владимир Путин рассказал журналистам о проблеме информационного «мусора».

Президент России Владимир Путин считает, что в настоящее время людей окружает множество «мусора» информационного характера. Он добавил, что часто такие данные представляются как истина в последней инстанции. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства указал на существование большого числа ресурсов, где можно черпать информацию. Положительная сторона этого заключается в том, что получить знания можно из разных сфер.

Тем не менее, Путин в ходе встречи с учениками школы Всероссийского детского центра «Океан» отметил, что качество информации зачастую является спорным. Президент заявил, что многим источникам в Интернете нельзя доверять.

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путин интернет информационный мусор
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