Эфир: Как соблюдаются права женщин в России, обсуждают в пресс-центре «Патриот»

В среду, 1 сентября, с 14:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участием лидера общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елены Бабич.

Равенство женщин и мужчин в юридических и политических правах закреплено в Конституции РФ. Однако в обществе постоянно возникает дискуссия о том, чьи права превалируют, — например, в судах.

Действительно ли женщины в России имеют преимущество при разводе и определении местожительства ребенка? Как много преимуществ женщин прописано в Трудовом кодексе России? Является ли всеобщая мужская воинская повинность в России дискриминацией женщин? Почему в федеральном и региональных парламентах так мало женщин?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга отвечает Елена Бабич.