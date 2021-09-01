Беглов демонстрирует эффективный и системный подход к регулированию рынка

Высокий процент соблюдения санитарных правил и норм заведениями общепита Санкт-Петербурга — отличный результат, демонстрирующий эффективный и системный подход к регулированию рынка со стороны властей Северной столицы. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Соблюдение требований

Проверки заведений общепита в Петербурге показали, что 94% ресторанов и кафе выполняют санитарные требования на фоне пандемии, рассказали в пресс-службе Смольного.

Сообщается, что рейды проходили в течение августа. Проверками занимались сотрудники городского комитета по контролю за имуществом. Они обошли свыше тысячи точек: 14 торговых центров, 649 магазинов, свыше 200 баров, ресторанов и фуд-кортов, а также 142 организации, связанные со сферой услуг.

пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга /

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, высокий уровень соблюдения санитарных требований позволил снять некоторые ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Беглов регулирует рынок

Как отметил Андрей Лобода, соблюдение санитарных правил и норм заведениями общепита Санкт-Петербурга оказалось выше ожиданий общественности. Это отличный результат, демонстрирующий эффективный и системный подход к регулированию рынка со стороны губернатора Александра Беглова, рестораторов и граждан. С высокой вероятностью строгий надзор за работой кафе, ресторанов и фудкортов продолжится до конца текущего года. Если все пройдет успешно, то можно ожидать, что Санкт-Петербург подтвердит свой статус ресторанной столицы России.

«Для такого убедительного результата властям Петербурга все-таки пришлось бескомпромиссно подкрутить гайки в регулировании рынка. В конце прошлого года порядка 100 звучных общепитовских заведений города были близки к демаршу и наставили на работе в период новогодних праздников. Применение жестких регуляторных мер со стороны профильных органов власти позволило избежать неприятных последствий в распространении коронавируса», — пояснил Андрей Лобода.

пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга /

По его мнению, до пандемии в Санкт-Петербурге работало свыше 7500 кафе и ресторанов, в Москве — около 11 тысяч заведений. С учетом того, что население Москвы вдвое больше, можно утверждать, что вряд ли любой российский город в ближайшие годы догонит Северную столицы по концентрации кафе. Культура обслуживания, форматы рестораций и заведений общепита города на Неве по-прежнему впечатляют.

«На рынках крупнейших городов России продолжат активно развиваться сетевые заведения. После восстановления экономики и вхождения в фазу устойчивого роста их доля может превышать 50% ввиду того, что мелкие участники рынка попросту не справились с экономическими вызовами и закрыли свой бизнес», — добавил Андрей Лобода.

Он отметил, что еще и до получения льгот предприниматели чувствовали себя вполне комфортно. Однако успешные и многолюдные заведения общепита вдруг начали закрываться, на их месте открывались новые, с теми же персоналом и управляющими. Возможно, таким образом предприниматели пользовались льготами, считает Лобода.

«Конечно, пандемия ударила по мигрантам: стройки, такси, салоны красоты, рестораны и кафе — они были традиционно заняты в этих секторах. Многие уехали, некоторые устраивают мордобои и перестрелки в российских городах. Все это — результат безответственного подхода к оплате труда наемных рабочих. Жаловаться петербургским рестораторам нужно не на нехватку мигрантов, ранее работавших за копейки и получавших в лучшем случае до 45 тысяч рублей, а на свою жадность. Для восстановления рынка труда в секторе общепита зарплата для петербуржцев должна быть как минимум в диапазоне 50-75 тысяч рублей, а лучше — в диапазоне 75 тысяч рублей и до 100 тысяч рублей», — рассказал Андрей Лобода.

Спрос на линейных сотрудников общепита сегодня подскочил почти на 150%. Экономист считает, что рестораторам нужно запретить привлекать сотрудников из других стран, работающих за копейки. Достойную зарплату нужно платить россиянам, проблема с безработицей в городе на Неве никуда не исчезла, заключил экономист.

Полностью отказываться от ограничений в Петербурге пока не планируют. Об этом ранее рассказал губернатор города в ходе заседания педагогического совета.