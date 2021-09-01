Задолженность россиян по ипотеке к концу года может достичь 11,6 трлн рублей

Москва, 1 сентября. Ипотечная задолженность в России по итогам 2021 года может составить от 11,4 до 11,6 трлн рублей. Такой прогноз представил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он сообщил, что ожидает к концу текущего года темпы роста ипотечного портфеля, близкие к верхней границе прогноза Банка России. Финансовый регулятор прогнозирует темп роста в коридоре 20-24%, передает РИА Новости.

Ведяхин также озвучил прогноз по использованию пластиковых банковских карт россиянами. По его мнению, к 2025 году от них откажутся почти целиком. Уже на сегодняшний день каждый четвертый гражданин оформляет новую карту без пластикового носителя, указал представитель «Сбера».

Средний показатель продолжительности ипотечного займа в России за январь-июнь 2021 года поднялся на два с половиной года. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.