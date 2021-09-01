СК возбудил дело по факту расстрела жителей Орловской области в годы ВОВ

Орел, 1 сентября. Уголовное дело возбуждено в Орловской области по фактам расстрела нацистами и их пособниками мирного населения во время ВОВ. Об этом сообщает СК России.

Массовая казнь людей произошла в годы Великой Отечественной войны. По предварительным данным, расстрелы устраивали фашисты и их пособники.

По результатам доследственной проверки, которую ранее провели на основании представленных ФСБ России рассекреченных материалов, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее СК назначил проверку по факту обнаружения массового захоронения жертв нацистов в деревне в Псковской области. Общую могилу нашла учительница со своими учениками.