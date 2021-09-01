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Путин обратился к президенту Узбекистана по случаю Дня независимости

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:30
Политика
Путин обратился к президенту Узбекистана по случаю Дня независимости
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 1 сентября. Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Он обратился к коллеге по случаю Дня независимости республики.

Среднеазиатское государство в 2021 году отмечает 30-летие независимости. В этот день российский президент указал на высокий уровень экономического и социального развития Узбекистана. Кроме того, страна пользуется заслуженным авторитетом в мировом обществе, подчеркнул Путин.

Также лидер РФ добавил, что российская сторона стремится к укреплению стратегического партнерства с Узбекистаном.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл во Владивосток с рабочим визитом. Президент намерен пообщаться со школьниками и принять участие в открытии экономического форума.

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путин россия узбекистан мирзиеев
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