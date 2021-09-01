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Британские СМИ выяснили, куда и зачем собираются переезжать принц Уильям и Миддлтон
Шоу-бизнес
Британские СМИ выяснили, куда и зачем собираются переезжать принц Уильям и Миддлтон
royal.gov.uk

Лондон, 1 сентября. Герцог и герцогиня Кембриджские не собираются по примеру Сассекских улетать за океан. Они, напротив, хотят быть поближе к королеве, чтобы оказать ей поддержку после смерти принца Филиппа.

Как сообщают британские СМИ, принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться в Виндзор. Они находятся в активном поиске недвижимости в этом районе. 

Королева Елизавета II большую часть жизни провела в этом замке, предпочтя его привычному Букингемскому дворцу. Сделала она это для того, чтобы сократить количество персонала вокруг себя во время пандемии, ведь коронавирус, как известно, опасен для людей в возрасте. 

Именно в Виндзоре находится Фрогмор-коттедж герцога и герцогини Сассекских. Но этот вариант семья рассматривать не хочет. Тем более, что там проживают принцесса Евгения и Джек Брусбанк с сыном Августом. 

На сегодняшний день в распоряжении Кембриджских находятся Кенсингтонский дворец и загородное поместье в Норфолке. По мнению королевских аналитиков, скорее всего, герцог и герцогиня переедут в Форт Бельведер — ту самую резиденцию, где в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола.  

Этому решению королева будет рада. Но вот несколькими годами ранее ей бы не особо понравился такой шаг. Как отмечают многие британские издания, королева Елизавета волновалась из-за того, что супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, легкомысленно демонстрирует свой статус во время отдыха.

Ранее сообщалось, почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете. 

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