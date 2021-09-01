Путин поздравил российских школьников и учителей с новым учебным годом

Владивосток, 1 сентября. Глава российского государства Владимир Путин прибыл во Владивосток и отправился в детский центр «Океан» на встречу со школьниками.

Президент РФ поздравил учащихся и педагогов с 1 Сентября. Новый год и Рождество — это одни из самых любимых праздников россиян, отметил Владимир Путин. Однако 1 сентября — это тоже своего рода Новый год.

«1 сентября — это тоже Новый год, новый учебный год», — объяснил Владимир Путин.

В планах у главы российского государства не только общение с учащимися, но участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств». Их заключат компании по защите детей в цифровой области. Еще Владимир Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.