Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 11:16
11:15
Весь мир
Двух экс-генералов обвиняют в геноциде коренного населения Гватемалы
11:15
Общество
Путин заявил, что в России рано массово использовать ГМО-продукты
11:13
Общество
Владимир Путин поддержал идею о QR-кодах в учебниках по истории
11:13
Общество
Путин заявил, что с детства мечтал посвятить себя служению Отечеству
11:12
Армия
Танки Т-55 могут пройти модернизацию на заводе «Омсктрансмаш»
11:10
Политика
Лавров заявил о готовности России к сотрудничеству с Западом
11:09
Общество
Педиатр Османов объяснил опасность вегетарианских диет для детей
11:09
Весь мир
Управление административного контроля Ливии потребовало ускорить перестановки в ННК
11:02
Происшествия
СК сообщил о смерти пострадавшей при взрыве газа в жилом доме под Тверью
11:01
Политика
Россия приветствует заявление Байдена о прекращении навязывания демократии
Все новости

Стала известна дата премьеры новой части киносаги про Максима Шугалея
Общество
Стала известна дата премьеры новой части киносаги про Максима Шугалея
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

В четверг, 2 сентября, в 23:50 на телеэкраны выходит премьера новой ленты о российском ученом-социологе «Шугалей-3. Возвращение». Премьера состоится поздним вечером на телеканале «НТВ».

Первые две части киноэпопеи в 2020 году вызвали немалый резонанс. Напомним, что обе ленты были сняты в поддержку плененных в Ливии социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.

Третья часть российско-тунисского боевика станет концептуальным продолжением предыдущих картин. Сюжет ленты строится вокруг возвращения Шугалея и Суэйфана в Россию после полуторагодичного пребывания в триполитанской тюрьме «Митига». Несмотря на кажущееся затишье после перенесенного кошмара, дальнейшее развитие событий обещает новые испытания для героев.

В роли постановщика третьей ленты выступил Михаил Вассербаум. Широкой аудитории он известен по новой нашумевшей работе «Солнцепек», сериалу «Улицы разбитых фонарей-9», а также множеству других проектов. Сценарий для фильма написал Владимир Измайлов  — один из авторов фильма «Солнцепек».

Стала известна дата премьеры новой части киносаги про Максима Шугалея
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

В съемках картины задействован целый ряд высококлассных специалистов, в числе которых продюсер Сергей Щеглов и композитор Виталий Муканяев.

Актерский состав фильма также придется по душе зрителю. Помимо уже известного аудитории актерского дуэта Кирилла Полухина и Олега Абеляна, исполнивших роли Шугалея и Суэйфана, публика оценит игру Екатерины Решетниковой (она появится в кадре в роли жены Шугалея), Самвела Мужикяна и многих других актеров.

Чтобы получить предварительное представление о третьем фильме про русского героя Шугалея в Африке, зрители могут ознакомиться с трейлером картины, а также оценить официальный саундтрек к ленте под названием «Твой путь домой» в исполнении певицы Татьяны Булановой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стала известна дата премьеры новой части киносаги про Максима Шугалея
кино шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru