Стала известна дата премьеры новой части киносаги про Максима Шугалея

В четверг, 2 сентября, в 23:50 на телеэкраны выходит премьера новой ленты о российском ученом-социологе «Шугалей-3. Возвращение». Премьера состоится поздним вечером на телеканале «НТВ».

Первые две части киноэпопеи в 2020 году вызвали немалый резонанс. Напомним, что обе ленты были сняты в поддержку плененных в Ливии социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.

Третья часть российско-тунисского боевика станет концептуальным продолжением предыдущих картин. Сюжет ленты строится вокруг возвращения Шугалея и Суэйфана в Россию после полуторагодичного пребывания в триполитанской тюрьме «Митига». Несмотря на кажущееся затишье после перенесенного кошмара, дальнейшее развитие событий обещает новые испытания для героев.

В роли постановщика третьей ленты выступил Михаил Вассербаум. Широкой аудитории он известен по новой нашумевшей работе «Солнцепек», сериалу «Улицы разбитых фонарей-9», а также множеству других проектов. Сценарий для фильма написал Владимир Измайлов — один из авторов фильма «Солнцепек».

кадр из фильма «Шугалей-3» /

В съемках картины задействован целый ряд высококлассных специалистов, в числе которых продюсер Сергей Щеглов и композитор Виталий Муканяев.

Актерский состав фильма также придется по душе зрителю. Помимо уже известного аудитории актерского дуэта Кирилла Полухина и Олега Абеляна, исполнивших роли Шугалея и Суэйфана, публика оценит игру Екатерины Решетниковой (она появится в кадре в роли жены Шугалея), Самвела Мужикяна и многих других актеров.

Чтобы получить предварительное представление о третьем фильме про русского героя Шугалея в Африке, зрители могут ознакомиться с трейлером картины, а также оценить официальный саундтрек к ленте под названием «Твой путь домой» в исполнении певицы Татьяны Булановой.