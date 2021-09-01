Режим ЧС объявили в районе взрывов на складах воинской части в Казахстане

Нур-Султан, 1 сентября. Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе.

Решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева появилось на портале нормативно-правовых актов. Заместитель главы региона Талгат Мамаев назначен руководителем ликвидации ЧС. Он будет проводить мероприятия по устранению последствий происшествия.

Пожар и последовавшая за ним серия взрывов произошли на складе боеприпасов в военной части 26 августа. В результате трагедии погибли 14 человек, пострадали — 98. Во время ЧП были эвакуированы 700 жителей близлежащих сел, сообщал портал Deita. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев завяил, что намерен уйти с поста.