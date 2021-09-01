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Стали известны подробности строительства горнолыжного комплекса под Можайском
Общество
Стали известны подробности строительства горнолыжного комплекса под Можайском
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Галачиева

Москва, 1 сентября. Инвестиционный проект по созданию горнолыжного комплекса в Можайском городском округе запущен еще 1,5 года назад, но до сих пор он существует лишь на бумаге.

Долгое время редакции интернет-издания «Вести Подмосковья» никак не удавалось получить документы, подтверждающие законное существование такого проекта. Фактически есть только карьер у деревни Заслонино, где некая компания добывает полезные ископаемые.

В этом году глава округа Дмитрий Абаренов, уходя со своего поста на аналогичную должность в Ленинский округ, указал, что в рамках комплекса планируется создание спортивной зоны с горнолыжным спуском, футбольным полем, конюшней, теннисными кортами, бассейном, гостиницей, пляжной зоной и специальными местами для рыбной ловли. Годами реализации проекта Абаренов назвал 2020–2024 гг.

Новый глава администрации округа Денис Мордвинцев в беседе с журналистами издания подтвердил намерение продолжить работу по созданию комплекса. Однако срок реализации отодвинулся на 2025 год. Начало функционирования объекта поможет обеспечить рабочими местами 120 человек. Старт работы всесезонного многофункционального комплекса поможет пополнить бюджет местного муниципалитета за счет привлечения туристов, открытия точек общепита и предоставления услуг.

Ранее ФАН рассказывал о туристической привлекательности Сочи. Специалисты объяснили, почему город остается главным курортом в России.

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спорт можайск Абаренов
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