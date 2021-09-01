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Российские специалисты разработали беспилотную подлодку-обманку «Суррогат»
Армия
Российские специалисты разработали беспилотную подлодку-обманку «Суррогат»
wikimedia.org  /  Chanakyathegreat

Москва, 1 сентября. Российские специалисты разработали подводный беспилотник «Суррогат», который при помощи акустики создает портрет подлодки для обмана средств разведки противника.

Новинку разработали специалисты Центрального конструкторского бюро «Рубин». Представители бюро в беседе с РИА Новости рассказали, что их новинка имитирует портрет подлодки с высокой точностью: обманка успешно вводит в заблуждение как корабельные системы обнаружения, так и авиационные.

«"Рубин» представил концепт-проект роботизированного комплекса «Суррогат» для проведения учений», — передали в бюро.

По словам разработчика, крупный имитатор субмарины будет работать от литий-ионной батареи, которая позволит ему действовать без подзарядки до 16 часов. «Суррогат» также может воспроизводить маневрирование на больших скоростях хода, что сделает его почти неотличимым от подлодки на средствах обнаружения противника.

На прошедшем военно-техническом форуме «Армия-2021» бюро «Рубин» представило сразу несколько новинок гражданского назначения, на стенде компании также был представлен подводный беспилотник «Витязь-Д», предназначенный для работы на большой глубине. Данный аппарат стал первым подводным дроном, который достиг дна Марианской впадины. Следует отметить, что иностранные аналоги «Витязя-Д», как японский «Кайко» и американский «Нерей», не обладали полной автономностью.

Всего на выставке форума было представлено свыше двухсот образцов техники военного и гражданского назначения, среди них 50 были показаны на публике впервые, как указывает телеканал «360».

В рамках форума в Подмосковье делегация от Минобороны РФ провела серию встреч с представители иностранных военных ведомств и заключила не менее 45 государственных контрактов.

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