Скорость электросамокатов в Хельсинки ограничат до 20 км/ч днем

Хельсинки, 1 сентября. Власти столицы Финляндии приняли решение урегулировать вопрос пользования горожанами электросамокатами. Скорость передвижения на таком виде транспорта ограничат до 20 км/ч днем.

О планах ограничить скорость движения электросамокатов в Хельсинки заявляли еще в июле. Такое решение принято из-за большого количества ДТП с участием владельцев этого вида транспорта. Теперь гостям и жителям Хельсинки придется ездить на электросамокатах со сниженной скоростью не только днем, но и ночью (15 км/ч).

В первой половине июня в больницы столицы Финляндии обратилось множество пострадавших из-за травм, полученных во время езды на электросамокатах. Чаще всего такие ДТП происходят ночью. Власти Хельсинки отмечают, что нередки случаи, когда электросамокатами управляют люди в состоянии алкогольного опьянения.

Вопросами безопасности граждан при пользовании таким видом транспорта озадачены и в России. К тому же известны случаи ненадлежащего применения электросамокатов. Например, в полицию Петербурга поступило несколько заявлений о пропаже таких средств передвижения.