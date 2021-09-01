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Скорость электросамокатов в Хельсинки ограничат до 20 км/ч днем

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:14
Общество
Скорость электросамокатов в Хельсинки ограничат до 20 км/ч днем
pixabay.com

Хельсинки, 1 сентября. Власти столицы Финляндии приняли решение урегулировать вопрос пользования горожанами электросамокатами. Скорость передвижения на таком виде транспорта ограничат до 20 км/ч днем.

О планах ограничить скорость движения электросамокатов в Хельсинки заявляли еще в июле. Такое решение принято из-за большого количества ДТП с участием владельцев этого вида транспорта. Теперь гостям и жителям Хельсинки придется ездить на электросамокатах со сниженной скоростью не только днем, но и ночью (15 км/ч).

В первой половине июня в больницы столицы Финляндии обратилось множество пострадавших из-за травм, полученных во время езды на электросамокатах. Чаще всего такие ДТП происходят ночью. Власти Хельсинки отмечают, что нередки случаи, когда электросамокатами управляют люди в состоянии алкогольного опьянения.

Вопросами безопасности граждан при пользовании таким видом транспорта озадачены и в России. К тому же известны случаи ненадлежащего применения электросамокатов. Например, в полицию Петербурга поступило несколько заявлений о пропаже таких средств передвижения.

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финляндия ограничения электросамокаты
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