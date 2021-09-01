Новые газовые и нефтяные проекты запустят в Ставропольском крае

Ставрополь, 1 сентября. Экономический партнер Ставрополья «Центргеко Холдинг» поделился планами по нефте- и газопереработке.

Предприятие «Центргеко Холдинг» купило концерн «Ставропольнефтегаз». Этот шаг усилил интеграцию компании в экономику Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров встретился с генеральным директором организации Николаем Ершовым, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Предполагается, что компания будет проводить на территории региона геологические работы и разведочные мероприятия, чтобы в будущем заняться реализацией как нефтяных, так и газовых инициатив. «Центргеко Холдинг» в основном добывает нефть в Буденновском, Левокумском и Нефтекумском округах Ставрополья.

Владимир Владимиров в ходе дискуссий заявил, что одобряет планы концерна. Он отметил, что технологически сложные предприятия требуются региону, поэтому особенно важным проектом станет создание производства сжиженного природного газа.

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