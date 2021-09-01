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Новые газовые и нефтяные проекты запустят в Ставропольском крае

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 10:00
Экономика
Новые газовые и нефтяные проекты запустят в Ставропольском крае
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Ставрополь, 1 сентября. Экономический партнер Ставрополья «Центргеко Холдинг» поделился планами по нефте- и газопереработке.

Предприятие «Центргеко Холдинг» купило концерн «Ставропольнефтегаз». Этот шаг усилил интеграцию компании в экономику Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров встретился с генеральным директором организации Николаем Ершовым, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Предполагается, что компания будет проводить на территории региона геологические работы и разведочные мероприятия, чтобы в будущем заняться реализацией как нефтяных, так и газовых инициатив. «Центргеко Холдинг» в основном добывает нефть в Буденновском, Левокумском и Нефтекумском округах Ставрополья.

Владимир Владимиров в ходе дискуссий заявил, что одобряет планы концерна. Он отметил, что технологически сложные предприятия требуются региону, поэтому особенно важным проектом станет создание производства сжиженного природного газа.

Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова озвучила перспективы газовой отрасли Российской Федерации на внешнем рынке. Эксперт объяснила, как сложившаяся конъюнктура влияет на «Газпром».

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владимиров сжиженный природный газ Центргеко Холдинг
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