«Поможет определиться в правильную сторону»: журналист Тимур Шерзад о драме «Солнцепек»

Блогер и журналист Тимур Шерзад разместил на своей странице во «ВКонтакте» рецензию на российскую киноновинку «Солнцепек». Совсем недавно драма, посвященная событиям в Луганске 2014 года, появилась в онлайн-кинотеатрах, но уже вызвала бурные дискуссии. К обсуждению сложного во всех отношениях фильма присоединились не только киноманы, но и эксперты в различных сферах. Автор статей делового издания «Взгляд» не остался в стороне и тоже высказал мнение о нем.

Тимур Шерзад признал, что ему сложно оценить «Солнцепек» с технической стороны — сценарий, игру актеров и так далее. Зато социальная значимость подобных работ для него очевидна.

«У меня есть определенный опыт работы с инфопотоками. И я знаю, что некоторые смыслы надо не просто проговаривать, но и показывать, причем наглядно и без прикрас», — написал он.

Именно таким «Солнцепек» задумали режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум, и, судя по отзывам зрителей, их идею удачно воплотила съемочная группа. Суровая драма о вооруженном конфликте в Луганске, унесшем множество жизней, имеет в основе реальные события. Семь лет назад общественно-политические беспорядки в Донбассе переросли в вооруженное противостояние. В фильме отражены ключевые события тех дней, включая авиаудар по зданию Луганской администрации. На этом трагическом фоне разворачивается драма семьи Новожиловых. И хотя герой, его жена и сын — вымышленные персонажи, в действительности много семей пережили подобное в тот год и в последующие.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

О том, что фильм готовится к выходу на экраны, стало известно еще в мае текущего года. Уже тогда вокруг будущей премьеры развернулись бурные обсуждения. А после выхода официального нецензурированного трейлера рейтинг ожидания фильма на сервисе «КиноПоиск» вырос до 92%. Киноленту можно смело назвать самой ожидаемой новинкой сезона или даже года. По большей части на это повлияла отсылка к реальности: в России и за рубежом немало людей, неравнодушных к сложной политической и социальной ситуации в соседнем государстве.

В середине месяца кинолента появилась в онлайн-кинотеатрах, а 18 августа ее показали в эфире канала «НТВ». Она безусловно произвела сильное впечатление на зрителей, которые активно обсуждают увиденное. При этом некоторые признают, что действительность еще суровее, чем это показывают создатели «Солнцепека».

«Никогда не думал, что современный фильм может так глубоко тронуть каждого, кто его смотрел», — отзывается пользователь в официальной группе киноленты.

Кроме того, зрители оценили профессионализм съемочной группы и актерскую игру.

«На самом деле, герои фильма каждой жилкой проживали происходящие в Луганске события, поэтому и накрывает не по-детски эта история», — впечатлен зритель.

Также кинолюбители признают, что художественный фильм по реальным событиям способен зацепить даже сильнее, чем документальный, поэтому таких картин стоит снимать больше. Судя по числу отзывов, «Солнцепек» превратился из самой ожидаемой в самую обсуждаемую киноновинку лета.