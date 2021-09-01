Путин встретится со школьниками во Владивостоке 1 сентября

Владивосток, 1 сентября. Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где у него запланировано несколько рабочих встреч.

Глава государства встретится со школьниками в День знаний и поучаствует в церемонии подписания «Добровольных обязательств», которые будут заключатся компаниями по защите детей в цифровой области.

Владимир Путин также проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На 2 сентября у российского лидера запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Ранее сообщалось, что Путин отправится на космодром Восточный 4 сентября. Глава государства заедет туда по пути из Владивостока, где состоится Восточный экономический форум.