Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 09:46
09:46
Общество
Права женщин в России: кто защищает, кто нарушает, кто контролирует
09:44
Экономика
Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
09:43
Общество
Более семи миллионов туристов посетили Крым летом 2021 года
09:41
Происшествия
Пьяное ДТП с погибшим обернулось для водителя из Читы уголовным делом
09:40
Происшествия
Названа основная причина смерти матери и ребенка в Ростовской области
09:39
Общество
Елизавета II не ест еду с чесноком и крахмалом
09:37
Технологии
Новый российский самолет Як-152 будет оснащен отечественным двигателем
09:35
Спорт
Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
09:32
Политика
Посол Афганистана в Таджикистане указал на распространение сопротивления талибам
09:25
Экономика
«Подсолнечный демпфер» начал действовать в России
Все новости

Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
Экономика
Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 сентября. Одна из кредитных организаций Российской Федерации планирует понизить минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет.

Речь идет о Сбербанке, сообщает РБК. Компания намерена пересмотреть условия выдачи ипотечных кредитов с 1 сентября. При этом большинство российских банков предпочитают выдавать жилищные кредиты гражданам, которым уже исполнился 21 год.

Молодым россиянам станут доступны две ипотечные программы Сбербанка — займы на новостройки и готовое жилье. Об этом журналистам рассказал представитель банка. Собеседник издания пояснил, что пересмотр условий связан с ростом интереса к ипотеке среди молодых клиентов.

Ранее аналитики консалтинговой группы SRG назвали российские города с самым большим подорожанием ипотеки на вторичное жилье. Лидером рейтинга оказался город-курорт Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
россия ипотека кредит
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru