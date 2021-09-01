Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет

Москва, 1 сентября. Одна из кредитных организаций Российской Федерации планирует понизить минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет.

Речь идет о Сбербанке, сообщает РБК. Компания намерена пересмотреть условия выдачи ипотечных кредитов с 1 сентября. При этом большинство российских банков предпочитают выдавать жилищные кредиты гражданам, которым уже исполнился 21 год.

Молодым россиянам станут доступны две ипотечные программы Сбербанка — займы на новостройки и готовое жилье. Об этом журналистам рассказал представитель банка. Собеседник издания пояснил, что пересмотр условий связан с ростом интереса к ипотеке среди молодых клиентов.

Ранее аналитики консалтинговой группы SRG назвали российские города с самым большим подорожанием ипотеки на вторичное жилье. Лидером рейтинга оказался город-курорт Сочи.