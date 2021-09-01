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Елизавета II не ест еду с чесноком и крахмалом
Общество
Елизавета II не ест еду с чесноком и крахмалом
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0

Москва, 1 сентября. Королева Великобритании Елизавета II придерживается определенных правил в питании. Она отказалась от блюд с чесноком и продуктов, в которых содержится крахмал.

Королева в апреле этого года отметила 95 лет. Несмотря на довольно зрелый возраст, Елизавета II находится в превосходной форме. И, видимо, отличным внешним данным она обязана питанию.

Как пишет издание Hello!, королева не отказывает себе в сладостях и вредной еде. Она может съесть кусочек торта и гамбургер. Но в ее рационе есть пункты в питании, которых 95-летняя королева строго придерживается.

Во-первых, она отказалась от блюд с чесноком. Во-вторых, Елизавета II не употребляет еду, в которой содержится крахмал. Речь идет о картофеле, рисе, макаронах. При этом бутерброды, например, с тунцом и майонезом, ей подают с хлебом, но без корочек.

В последние годы к королевской семье приковано особое внимание. Это связано с напряженными отношениями между членами монаршей семьи и принцем Гарри и его жены Меган Маркл. Супруга наследника сделала ряд откровенных заявлений, которые привели в ярость Букингемский дворец. Но, возможно, отношения в семье уже теплеют: Елизавета II стала первой представительницей королевской семьи, которая поздравила Маркл с 40-летием.

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