Новый российский самолет Як-152 будет оснащен отечественным двигателем

Москва, 1 сентября. Учебный самолет Як-152 может быть оборудован новым двигателем российского производства, заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения Михаил Гордин.
Возможность проектирования нового двигателя для Як-152 как аналога немецкого агрегата RED находится в стадии обсуждения, сообщил Гордин в интервью РИА Новости.
«Дело в том, что создать именно замену (немецкого двигателя. — Прим. ред.) трудно, основная сложность кроется в удачной компоновке и использовании комплектующих, которые в России не производятся. Нужно и можно ли поставить на Як-152 другой двигатель — это вопрос к разработчику самолета и государственному заказчику», — отметил Гордин.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения подчеркнул, что создание отечественной силовой установки для нового российского самолета первоначальной подготовки пилотов Як-152 потребует отдельных опытно-конструкторских работ.
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