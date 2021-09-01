Новый российский самолет Як-152 будет оснащен отечественным двигателем

Москва, 1 сентября. Учебный самолет Як-152 может быть оборудован новым двигателем российского производства, заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения Михаил Гордин.

Возможность проектирования нового двигателя для Як-152 как аналога немецкого агрегата RED находится в стадии обсуждения, сообщил Гордин в интервью РИА Новости.

«Дело в том, что создать именно замену (немецкого двигателя. — Прим. ред.) трудно, основная сложность кроется в удачной компоновке и использовании комплектующих, которые в России не производятся. Нужно и можно ли поставить на Як-152 другой двигатель — это вопрос к разработчику самолета и государственному заказчику», — отметил Гордин.