Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 09:47
09:44
Экономика
Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
09:43
Общество
Более семи миллионов туристов посетили Крым летом 2021 года
09:41
Происшествия
Пьяное ДТП с погибшим обернулось для водителя из Читы уголовным делом
09:40
Происшествия
Названа основная причина смерти матери и ребенка в Ростовской области
09:39
Общество
Елизавета II не ест еду с чесноком и крахмалом
09:37
Технологии
Новый российский самолет Як-152 будет оснащен отечественным двигателем
09:35
Спорт
Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
09:32
Политика
Посол Афганистана в Таджикистане указал на распространение сопротивления талибам
09:25
Экономика
«Подсолнечный демпфер» начал действовать в России
09:21
Общество
В казанской гимназии проходит День знаний спустя три месяца после стрельбы
Все новости

Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 09:45
Спорт
Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com

Токио, 1 сентября. Женская сборная России завоевала бронзовую медаль в командном турнире по настольному теннису на летних Паралимпийских играх в Японии.

Теннисистки Виктория Сафонова, Маляк Алиева и Раиса Чебакина уступили победу в полуфинале сборной команде из Нидерландов со счетом 1:2. Спортсменки выступали в классах 6-8. В этой категории соревнуются люди, имеющие травмы конечностей разной степени тяжести, но позволяющие играть стоя.

Сафонова и Алиева ранее пополнили копилку сборной Паралимпийского комитета России серебряными медалями в одиночном разряде своих категорий. По данным на 1 сентября, российские спортсмены выиграли 26 золотых медалей, 17 серебряных и 35 бронзовых. Команда пока находится на третьем месте в общем медальном зачете.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа, первый комплект наград разыграли на следующий день после церемонии открытия. Международные соревнования продлятся до 5 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
паралимпиада настольный теннис бронзовая медаль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru