Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио

Токио, 1 сентября. Женская сборная России завоевала бронзовую медаль в командном турнире по настольному теннису на летних Паралимпийских играх в Японии.

Теннисистки Виктория Сафонова, Маляк Алиева и Раиса Чебакина уступили победу в полуфинале сборной команде из Нидерландов со счетом 1:2. Спортсменки выступали в классах 6-8. В этой категории соревнуются люди, имеющие травмы конечностей разной степени тяжести, но позволяющие играть стоя.

Сафонова и Алиева ранее пополнили копилку сборной Паралимпийского комитета России серебряными медалями в одиночном разряде своих категорий. По данным на 1 сентября, российские спортсмены выиграли 26 золотых медалей, 17 серебряных и 35 бронзовых. Команда пока находится на третьем месте в общем медальном зачете.

Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа, первый комплект наград разыграли на следующий день после церемонии открытия. Международные соревнования продлятся до 5 сентября.