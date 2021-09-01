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Права женщин в России: кто защищает, кто нарушает, кто контролирует
Общество
Права женщин в России: кто защищает, кто нарушает, кто контролирует
pexels.com  /  Vera Arsic

Конституция РФ закрепляет равенство женщин и мужчин в юридических и политических правах, правах на собственность и неприкосновенность личной жизни. Однако в обществе постоянно возникает дискуссия о том, чьи права все же превалируют. Например, в судах.

Действительно ли женщины в России имеют преимущество при разводе и определении местожительства ребенка? Как много преимуществ женщин прописано в Трудовом кодексе России? Является ли всеобщая мужская воинская повинность в России дискриминацией женщин?
Почему в федеральном и региональных парламентах так мало женщин?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

Брифинг Елены Бабич пройдет в среду, 1 сентября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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