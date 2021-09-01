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Политолог Соловейчик назвал причины отказа Украины разрывать отношения с Россией
Политика
Политолог Соловейчик назвал причины отказа Украины разрывать отношения с Россией
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Киев не способен взять и разорвать отношения с Россией, складывающиеся столетиями. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Разрыв отношений

Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Москвой, поэтому Украина не будет закрывать границу. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Россия — пятый по объемам торговый партнер Украины, несмотря на разногласия, а мир «сложным образом устроен».

«Мой любимый пример — это Иран и Ирак. Две страны, которые воевали 80 лет… Тем не менее не разорвали дипломатические отношения», — пояснил Арестович.

Политолог назвал причины отказа Украины разрывать отношения с Россией
facebook.com  / Churikov Vasyl

По его мнению, и в жизни, и в политике должен возникать вопрос — каковы будут последствия того или иного поступка? Поэтому необходимо задуматься, к чему привело бы закрытие границ.

Родственные связи

Как отметил Владимир Соловейчик, за 1200 лет соседства, начиная со времен славянских племен, со времен Древней Руси, торгово-экономические связи наладились, устоялись. И в одночасье от них не отказаться, как бы этого ни хотелось украинским начальникам.

«Это жизнь, а против течения реальной жизни при всем желании ничего не может сделать никакой [спикер Верховной Рады АндрейПарубий, никакой [депутат ВалентинНаливайченко... Очевидно, что украинские товары сейчас находятся в таком соотношении цена-качество, что никому на европейском рынке они никак не интересны. Не забудем, что за десятилетия советской власти налажены твердые кооперационные схемы украинских предприятий с российскими смежниками, которые во многом сохраняются и поныне, несмотря на все санкционные жесты киевских начальников», — пояснил Владимир Соловейчик

Политолог назвал причины отказа Украины разрывать отношения с Россией
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По его словам, нынешняя Украина может в неограниченном количестве поставлять на Запад «живой товар»: боевиков-националистов в качестве наемников, девушек и женщин как проституток — нынче большой спрос, например, в Германии (и не только там). Но на одном экспорте «живого товара» экономику не построишь. И уж тем более связи с предприятиями из РФ никак не заменишь.

«Вот и приходится Арестовичу признавать очевидные для всех факты. От действительности никуда не деться, даже несмотря на все фольклорные представления и мифы о «величии незалежной и самостийной». Проза жизни в очередной раз доказывает, что мифология и экономика не имеют между собой ничего общего», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в вопросе Донбасса Украина продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

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