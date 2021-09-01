Посол Афганистана в Таджикистане указал на распространение сопротивления талибам

Душанбе, 1 сентября. Сопротивление талибам из провинции Панджшер может распространиться на другие регионы Афганистана, считает посол страны в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Сотрудник дипмиссии уверен, что противники движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) будут сопротивляться до конца. По его словам, они борются за интересы Афганистана, которые были достигнуты на многие годы.

Мухаммад Зохир Агбар добавил, что в Панджшере живут настоящие воины-патриоты. Сопротивление может распространиться на другие регионы Афганистана, отметил дипломат РИА Новости.

Ранее талибы провозгласили о полной независимости Афганистана. Это произошло после отбытия последних военнослужащих США.

1 Организация запрещена на территории РФ.