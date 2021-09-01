Эфир: В чем секрет успеха сборной России по пляжному футболу

В среду, 1 сентября, с 10:00, в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция с участником сборной России по пляжному футболу Кириллом Романовым, который рассказывает о победе на ЧМ.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 проходил в Москве с 19 по 29 августа. Российская команда уже в третий раз становится победителями, опередив Бразилию, Португалию и других футбольных грандов.

В чем секрет успеха российских пляжников?

Почему в пляжном футболе россияне выступают гораздо успешнее, нежели в традиционном?

Есть ли в нашей сборной легионеры?

Каковы гонорары футболистов в этом виде спорта?

Кто и как поздравил чемпионов из российских чиновников и знаменитостей?

На эти и другие вопросы журналистов отвечает футболист Кирилл Романов.