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«Подсолнечный демпфер» начал действовать в России
Экономика
«Подсолнечный демпфер» начал действовать в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 сентября. Российская Федерация с началом осени начала регулировать поставки подсолнечного масла за рубеж с помощью плавающей пошлины.

Экспорт такого товара, как подсолнечное масло, попадает в России под действие новое плавающей пошлины. Соответствующий механизм был активизирован 1 сентября и должен продлиться по 31 августа следующего года. Об этом пишет «Интерфакс».

Еще весной российский кабмин принял постановление, определяющее размер пошлины. Он достигнет 70% от разницы, которая высчитывается от базовой цены (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной цены, равняющейся среднему арифметическому от ставки по рынку. Затем полученная разница уменьшается с помощью корректирующего коэффициента, составляющего 50 долларов за тонну.

Министерство сельского хозяйства РФ проводит регулярный мониторинг, чтобы устанавливать справедливую индикативную цену. В сентябре пошлина равняется 169,9 доллара за тонну. Индикативная цена на этот месяц была высчитана как 1242,8 доллара за тонну.

Вместе со ставкой, в стране сейчас действует ограничение на вывоз масложирового сырья. Начиная с июля, экспорт подсолнечника регулируется пошлиной в 50% (не менее 320 долларов за тонну). Поставки рапса подлежат пошлине в 30% (не менее 165 евро за тонну), а продажа сои облагается 20% налогом (не менее 100 долларов за тонну).

Минсельхоз России ранее сообщал, что текущий год станет урожайным для подсолнечника, что позволит обеспечить потребности рынка, а также поддерживать стабильные цены на данный вид продукции.

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демпфер подсолнечное масло пошлина на экспорт
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