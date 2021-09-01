Экономист Миркин предложил сделать в России «тринадцатую пенсию»

Москва, 1 сентября. Пожилым гражданам Российской Федерации государство может выплачивать дополнительное пособие.

В этом уверен заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. В российской экономике есть все, чтобы обеспечить данную меру, написал экономист в своей колонке «Российской газеты».

Эксперт напомнил, что государству принадлежит более 50% капитала Сбербанка. Держателем акций является Фонд национального благосостояния (ФНБ), действующий от имени властей. Рыночная стоимость этих ценных бумаг, по словам Миркина, в августе текущего года составляла более 3,5 триллиона рублей.

«Почему бы те дивиденды, которые "Сбер" платит государству, не отдать пенсионерам по старости?», — размышляет автор статьи.

Он уверен, что данная практика способна стать очень популярной, а акции «Сбера» только выиграют. Такой шаг станет первым на пути к «безусловному базовому доходу». К тому же Россия даст другим странам своим примером новый уникальный опыт.

Ранее экономисты оценили влияние предстоящих выплат российским пенсионерам на инфляцию. Мера простимулирует экономическую активность граждан РФ и положительно скажется на росте ВВП.