Онлайн-продажи продуктов выросли в России почти в три раза

Москва, 1 сентября. Продажи продуктов в России через интернет выросли в России в 2,7 раза в первой половине года и достигли отметки в 150 миллиардов рублей.

Как указал DataInsight, несмотря на рост продаж, средний чек наоборот снизился на фоне увеличения частоты заказов из-за экспресс-доставки. Как отметили аналитики компании, онлайн-продажи занимают 1,7% в общем обороте розничной торговли продовольственной продукции. В целом продажи продуктов, согласно подсчетам Росстата, за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 2% и достигли 8,6 трлн рублей.

Специалисты также указали сервисы, которые стали лидерами онлайн-продаж. На первом месте расположился «Вкусвилл» (21 миллиард рублей). Количество заказов у магазина превысило 16 миллионов. Следом за «Вкусвиллом» идут «СберМаркет» и «Самокат».

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