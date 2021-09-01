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Ученые из США назвали COVID-19 сосудистым заболеванием
Наука
Ученые из США назвали COVID-19 сосудистым заболеванием
Федеральное агентство новостей

Сан-Диего, 1 сентября. Ученые из США доказали, что коронавирус является сосудистым заболеванием, а не респираторным, как считалось ранее, сообщает журнал Journal Circulation Research.

В первую очередь коронавирус поражает артериальную кровеносную систему, отмечают авторы статьи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Образующий «корону» шип-белок повреждает митохондрии клеток, поражая эндотелий и стенки сосудов.

Ученые полагают, что развитию проблем с дыханием у больных COVID-19 пациентов предшествует воспаление сосудистой ткани легочной системы. По словам специалистов, это объясняет частые инсульты и прочие связанные с нарушением кровообращения осложнения.

При тяжелых формах болезни появляются тромбы в артериях, чаще всего к летальным исходам приводят именно сгустки крови, подчеркивают специалисты. Ученые полагают, что в один ряд с простудой и гриппом COVID-19 ставить нельзя.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил симптомы длительного COVID-19, которые могут наблюдаться на протяжении девяти месяцев. Пациенты могут столкнуться с неврологическими расстройствами и проблемами с памятью.

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