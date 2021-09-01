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В Сети появился трейлер фильма ужасов «Злое»
Шоу-бизнес
В Сети появился трейлер фильма ужасов «Злое»
wikipedia.org  /  New Line Cinema / Добросовестное использование

Лос-Анджелес, 1 сентября. Компания Warner Bros. представила трейлер хоррор-фильма «Злое», режиссером которого является Джеймс Ван.

В киноленте персонаж британской актрисы Аннабель Уоллис переживает шокирующие видения ужасающих убийств, которые, как она обнаруживает, на самом деле происходят. Джеймс Ван впервые принялся за съемки ужасов после фильма «Заклятие-2». Некоторые время он работал над супергеройскими кинолентами, включая «Аквамена», но теперь вернулся к знакомому жанру.

Постановщик написал сценарий вместе с Акелой Купером. Он основан на рассказе Ингрид Бису, которая также работала над такими фильмами, как «Проклятие монахини» и «Заклятие-3: По воле дьявола».

Производство фильма началось в сентябре 2019 года. Релиз изначально был назначен на август 2020 года, но из-за пандемии был перенесен. Премьера киноленты на больших экранах состоится 10 сентября.

Ранее стало известно, что вторая часть американского мультфильма «Босс-молокосос» заняла первое место в российском кинопрокате за период с 26 по 29 августа.

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кино ужасы злое
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