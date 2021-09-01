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Дуэйн «Скала» Джонсон показал своего двойника
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон показал своего двойника
flickr.com  /  Aarón Sánchez / Публичное использование

Лос-Анджелес, 1 сентября. Голливудский актер Дуэйн Джонсон был удивлен появлением в Сети фото его двойника, чем и поделился через свой аккаунт в Twitter.

Звезда фильмов «Круиз по джунглям» и «Джуманджи» стал известен как рестлер «Скала». Однако вскоре он попал в кинематограф, где начал карьеру с телесериалов, а затем сыграл Царя скорпионов в киноленте «Мумия возвращается». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Недавно в социальных сетях появилась фотография с мужчиной, который очень сильно похож на Джонсона. Актер был сильно удивлен снимком полицейского, который выглядит точно так же, как и он, начиная от фирменной улыбки и заканчивая солнцезащитными очками-авиаторами. О своих впечатлениях он рассказал на своем аккаунте в Twitter.

«Вот дерьмо! Вау. Парень слева намного круче. Будь в безопасности, брат, и спасибо тебе за твою службу. Однажды мы выпьем и мне нужно услышать все твои истории, потому что я знаю, что они у тебя есть», — отметил Дуэйн.

Ранее коллеги звезды «Черной пантеры» Чедвика Боузмана почтили его память в годовщину смерти актера. Его по-прежнему вспоминают Лупита Нионго, Марк Руффало и Майкл Б. Джордан.

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Дуэйн Джонсон кино голливуд
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