Дуэйн «Скала» Джонсон показал своего двойника

Лос-Анджелес, 1 сентября. Голливудский актер Дуэйн Джонсон был удивлен появлением в Сети фото его двойника, чем и поделился через свой аккаунт в Twitter.

Звезда фильмов «Круиз по джунглям» и «Джуманджи» стал известен как рестлер «Скала». Однако вскоре он попал в кинематограф, где начал карьеру с телесериалов, а затем сыграл Царя скорпионов в киноленте «Мумия возвращается». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Недавно в социальных сетях появилась фотография с мужчиной, который очень сильно похож на Джонсона. Актер был сильно удивлен снимком полицейского, который выглядит точно так же, как и он, начиная от фирменной улыбки и заканчивая солнцезащитными очками-авиаторами. О своих впечатлениях он рассказал на своем аккаунте в Twitter.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em ???????????????????? #ericfields https://t.co/G38tOr68cW