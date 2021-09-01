Как российская сборная выиграла Чемпионат мира по пляжному футболу

Как российская сборная смогла выиграть Чемпионат мира по пляжному футболу 2021, который прошёл с 19 по 29 августа в Москве, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажет футболист сборной России Кирилл Романов.

Напомним, Россия в третий раз становится чемпионом мира по пляжному футболу, опередив Бразилию, Португалию и других футбольных грандов.

Почему у России получается в пляжном футболе, но не получается в обычном? Как много легионеров в российской сборной по пляжному футболу? Каковы гонорары футболистов в этом виде спорта? Кто и как поздравил чемпионов из российских чиновников и знаменитостей?

На эти и другие вопросы футболист сборной России Кирилл Романов ответит в ходе брифинга, который состоится в среду, 1 сентября, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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