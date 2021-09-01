Торги Мосбиржи открылись падением курса доллара

Москва, 1 сентября. Стоимость американской валюты снизилась на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего уровня закрытия.

Согласно данным площадки, курс доллара к рублю сократился на 0,005 копейки и достиг 73,21 рубля. Стоимость европейской валюты выросла на 0,07 копейки и составила 86,52 рубля, передает ТАСС.

Аналитик «Алго Капитал» Виталий Манжос ранее сообщил гражданам России, что сбережения лучше держать в привычных долларах и евро, которые по-прежнему остаются ключевыми мировыми резервными денежными средствами. Кроме того, по словам эксперта, существуют и другие «защитные» валюты, среди которых выделяются японская иена и швейцарский франк.