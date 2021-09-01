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Астрологи назвали идеальные для загадывания желания даты в сентябре
Общество
Астрологи назвали идеальные для загадывания желания даты в сентябре
pxhere.com  /  PxHere

Москва, 1 сентября. Положение Луны может повлиять на исполнение самых заветных желаний. Астрологи назвали сентябрьские даты, в которые они точно осуществятся.

Новолуние будет 7 сентября. Этот период по праву можно считать волшебным. В это время люди наполняются сильной энергетикой. В новолуние нужно настроить себя на позитив и думать, что все ваши желания исполняться.

Седьмые лунные сутки 12 и 13 сентября обладают магическими свойствами. В эти дни все мысли материализуются. Астрологи предупреждают, что желать кому-то зла в этот период является опасным, так как все проклятья могут вернуться бумерангом.

В одиннадцатые лунные сутки 16 и 17 сентября желание необходимо написать на бумаге. Описать свою заветную мечту нужно как можно детальнее, тогда Вселенной будет проще исполнить ее.

В период полнолуния, которое произойдет 21 сентября, загаданное желание исполнится со 100-процентной вероятностью. В этот день Луна достигнет максимума своей силы и роста.

Недавно астрологи перечислили мужские знаки зодиака, которые смогут влюбить в себя с первого взгляда. Среди них оказались Раки, Весы и Львы.

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