Социологи озвучили недостатки дебатов во время избирательной компании

Роль дебатов в современной избирательной системе обсудили в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований. Большинство участников дискуссии отметили, что формат публичных выступлений политиков нуждается в изменениях.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил статистику отношения электората к дебатам. Так, лишь треть россиян назвала их важным этапом подготовки к выборам, при этом порядка 58 процентов опрошенных считают выступления «неинформативным шоу».

По результатам опроса стало известно, что смотрели прошедшие диспуты лишь 17% граждан. Однако, по мнению спикера, этот показатель завышен, так как некоторые люди путают дебаты кандидатов и политические ток-шоу на федеральных телеканалах.

С критикой дебатов выступил заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак. По его словам, в эпоху Интернета человека окружает множество развлечений, и он теряет интерес к большой политике, а сам формат публичных выступлений политиков устарел.

«Надо смотреть на то, что сейчас здесь происходит, это интересно. А то, что не real time (в режиме реального времени — примечание ФАН) вызывает меньше доверия. Конечно, дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. Это конфликт, созданный в определенный степени искусственно, заранее обговоренный», — рассуждает эксперт.

Более оптимистичных взглядов придерживается президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его словам, дебаты не безнадежны, но нуждаются в раскрутке и популяризации.

Низкий интерес народа к дебатам по-своему объяснил сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Политолог подчеркнул, что август — «мертвый сезон», когда избиратели заняты отпусками и подготовкой к школе. Он заверяет, что к дате голосования аудитория должна активизироваться.

«Основные события избирательной компании происходят в сентябре. Соответственно, чем ближе к выборам, тем больший интерес к дебатам будет возникать», — считает политолог.

Политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что региональные дебаты отличаются от федеральных в худшую сторону. Также эксперт отметил, что за пределами столицы особенно агрессивно проявляют себя представители КПРФ. По его мнению, негатив оппозиции отрицательно влияет на избирательный процесс.