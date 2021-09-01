Украинский политолог призвал Киев отказаться от идеи вступить в ЕС и НАТО

Киев, 1 сентября. Украина должна сосредоточиться на «вестернизации» с акцентом на национальные интересы и отказаться от идеи вступления в ЕС и НАТО, считает украинский политолог Тарас Загородний.

В статье для издания «Главред» политический эксперт напомнил, что экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о необходимости дождаться «исторического момента» для вступления Украины ЕС. Но произойдет это не раньше, чем через 20 лет, отметила она.

«То есть, черт знает, когда, и то — неточно. Еще и непонятно, будет ли этот ЕС вообще через 20 лет», — заявил Загородний.

По его словам, страны Прибалтики «проскочили» в ЕС, так как этому не противилась Россия. Но вопрос Украины для Москвы принципиален. Политолог предложил закрыть эту тему «раз и навсегда» и проводить вестернизацию страны исходя из национальных интересов, как это делают страны Евросоюза.

В качестве примера Загородний привел Турцию, которой долго обещали вступление в Евросоюз. Однако страна «провела индустриализацию» и «стала крупным игроком» уровня ЕС. С вступлением Украины в НАТО, по мнению эксперта, сложилась аналогичная ситуация.

Ранее заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева заявила, что вступление Украины в НАТО не усилит Альянс, а внесет в него изрядную дозу хуторской энтропии, которая если и не развалит организацию, то изрядно покачнет.