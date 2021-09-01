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Завершились съемки пилотного эпизода сериала The Last of Us
Шоу-бизнес
Завершились съемки пилотного эпизода сериала The Last of Us
Prt Scr youtube.com  /  RusGameTactics

Лос-Анджелес, 1 сентября. Режиссер сериала The Last of Us Кантемир Балагов подтвердил, что съемки первого эпизода завершились.

Компьютерная игра в жанре приключенческого боевика The Last of Us («Последние из нас») вышла в 2013 году и завоевала огромную популярность. Продолжение фанаты увидели в 2020 году, и вскоре появились слухи о том, что история главных персонажей может быть экранизирована. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Изначально планировался полнометражный фильм. Однако его создатель Нил Дракман решил, что кинолента не получит достаточного финансирования. Поэтому бюджет был урезан до сериала, разработкой которого занялся сервис HBO Max. Съемки первого из десяти эпизодов начались этим летом в Канаде, и теперь режиссер Кантемир Балагов подтвердил в соцсетях, что пилотная серия завершена.

«Моя работа здесь выполнена. Я действительно благодарен за предоставленную возможность. Это был отличный опыт со взлетами и падениями. Большая любовь к команде и особенно к этим людям», — написал постановщик.

Ожидается, что в первом сезоне будет пересказан сюжет оригинальной игры, но с некоторыми отличиями. Согласно информации от СМИ, шоу получит сразу несколько сезонов.

Ранее стало известно, что голливудские звезды Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс готовятся вновь сыграть в одном фильме. Актеры пополнили каст приключенческой картины Ghosted.

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кино сериал The Last of Us
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