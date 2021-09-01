Вызывающие рак вещества нашли в воздухе квартир

Вашингтон, 1 сентября. Воздух в помещениях может быть загрязнен химическими веществами, которые вызывают онкологические заболевания, сообщает журнал Environmental Science & Technology Letters.

Группа ученых из Род-Айлендского университета в США проанализировала воздух в доме, классной комнате, нескольких комнатах детсада, кладовой магазина одежды, пяти офисах, двух лабораториях, двух магазинах ковров, лифте и одном складском помещении.

Пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) найдены почти во всех местах, в которых отбирались образцы воздуха. Самые высокие концентрации вредных веществ исследователи зафиксировали в магазинах ковров.

Ранее доктор Дэвид Синклер заявил, что снизить риск развития рака и сердечных заболеваний можно, придерживаясь нескольких простых привычек. Прежде всего нужно перейти на интервальное голодание.