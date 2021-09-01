Депутат Госдумы предложил выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам

Москва, 1 сентября. Депутат ГД Иван Сухарев предложил в течение трех лет выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам в размере половины пенсии умершего супруга.

Сухарев отметил, что при смерти супруга на пенсионера возлагается не только психологическая нагрузка, но и бытовая. При этом финансовые возможности ощутимо снижаются. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова опубликовал RT.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — сказано в письме.

Такие меры, по мнению законодателя, могли бы оказать поддержку одиноким пенсионерам, а также помочь им адаптироваться к новым жизненным условиями. Согласно законами, сейчас эта категория граждан может перейти на пенсию умершего супруга.

Согласно недавним указам президента России Владимира Путина, все российские пенсионеры уже со 2 сентября начнут получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Первый указ касается военных пенсионеров и членов их семей, имеющих право на получение пенсии, а также пенсионеров других силовых ведомств.