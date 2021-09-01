Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 09:45
09:44
Экономика
Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
09:43
Общество
Более семи миллионов туристов посетили Крым летом 2021 года
09:41
Происшествия
Пьяное ДТП с погибшим обернулось для водителя из Читы уголовным делом
09:40
Происшествия
Названа основная причина смерти матери и ребенка в Ростовской области
09:39
Общество
Елизавета II не ест еду с чесноком и крахмалом
09:37
Технологии
Новый российский самолет Як-152 будет оснащен отечественным двигателем
09:35
Спорт
Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
09:32
Политика
Посол Афганистана в Таджикистане указал на распространение сопротивления талибам
09:25
Экономика
«Подсолнечный демпфер» начал действовать в России
09:21
Общество
В казанской гимназии проходит День знаний спустя три месяца после стрельбы
Все новости

Депутат Госдумы предложил выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам
Экономика
Депутат Госдумы предложил выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 сентября. Депутат ГД Иван Сухарев предложил в течение трех лет выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам в размере половины пенсии умершего супруга.

Сухарев отметил, что при смерти супруга на пенсионера возлагается не только психологическая нагрузка, но и бытовая. При этом финансовые возможности ощутимо снижаются. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова опубликовал RT.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — сказано в письме.

Такие меры, по мнению законодателя, могли бы оказать поддержку одиноким пенсионерам, а также помочь им адаптироваться к новым жизненным условиями. Согласно законами, сейчас эта категория граждан может перейти на пенсию умершего супруга.

Согласно недавним указам президента России Владимира Путина, все российские пенсионеры уже со 2 сентября начнут получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Первый указ касается военных пенсионеров и членов их семей, имеющих право на получение пенсии, а также пенсионеров других силовых ведомств.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Депутат Госдумы предложил выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам
пенсионеры смерть пособия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru