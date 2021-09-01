Съемки сиквела «Шазама» официально завершились

Лос-Анджелес, 1 сентября. Режиссер фильма «Шазам! Ярость богов» Дэвид Ф. Сандберг подтвердил, что съемки кинокомикса официально подошли к концу.

Оригинальная кинолента вышла в кинотеатрах в 2019 году и получила преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Поэтому компания Warner Bros. объявила о разработке продолжения. Весь основной каст вернулся к своим ролям, включая Закари Ливая, Марка Стронга и Ашера Энджела. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Съемки сиквела официально стартовали 26 мая 2021 года в Атланте и теперь завершились. Постановщик киноленты объявил об этом посредством своего аккаунта в Instagram.

«Это конец! А теперь спать», — написал Дэвид Ф. Сандберг.

Изначально студия Warner Bros. планировала выпустить кинокомикс на большие экраны 1 апреля 2022 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2 июня 2023 года.

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