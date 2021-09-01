Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 09:45
09:44
Экономика
Россиянам хотят выдавать ипотеку с 18 лет
09:43
Общество
Более семи миллионов туристов посетили Крым летом 2021 года
09:41
Происшествия
Пьяное ДТП с погибшим обернулось для водителя из Читы уголовным делом
09:40
Происшествия
Названа основная причина смерти матери и ребенка в Ростовской области
09:39
Общество
Елизавета II не ест еду с чесноком и крахмалом
09:37
Технологии
Новый российский самолет Як-152 будет оснащен отечественным двигателем
09:35
Спорт
Российские теннисистки выиграли бронзу на Паралимпиаде в Токио
09:32
Политика
Посол Афганистана в Таджикистане указал на распространение сопротивления талибам
09:25
Экономика
«Подсолнечный демпфер» начал действовать в России
09:21
Общество
В казанской гимназии проходит День знаний спустя три месяца после стрельбы
Все новости

Вертолет ВМС США рухнул в океан у побережья Калифорнии
Происшествия
Вертолет ВМС США рухнул в океан у побережья Калифорнии
wikipedia.org  /  Jakub Hałun

Сан-Диего, 1 сентября. Корабельный многоцелевой вертолет MH-60S Военно-морских сил США потерпел крушение у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.

Информация об этом стала известна из заявления Тихоокеанского флота в Twitter. Вертолет вылетел в штатном режиме с борта авианосца Abraham Lincoln. После чего MH-60S упал в воду в 110 километрах от берега Сан-Диего. Спецслужбы начали поисково-спасательную операцию. Информация о причинах крушения не уточняется.

Недавно крушение пассажирского речного судна произошло на реке Уальяга в Перу. Оно столкнулось с моторной лодкой из-за сильного тумана. В результате трагедии 20 человек, которые находились на борту, погибли. Еще 50 человек остаются пропавшими. Среди пассажиров было 20 детей. Спасатели и перуанские военные продолжают поисковую операцию.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Вертолет ВМС США рухнул в океан у побережья Калифорнии
сша вертолет крушение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru