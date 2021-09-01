Вертолет ВМС США рухнул в океан у побережья Калифорнии

Сан-Диего, 1 сентября. Корабельный многоцелевой вертолет MH-60S Военно-морских сил США потерпел крушение у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.

Информация об этом стала известна из заявления Тихоокеанского флота в Twitter. Вертолет вылетел в штатном режиме с борта авианосца Abraham Lincoln. После чего MH-60S упал в воду в 110 километрах от берега Сан-Диего. Спецслужбы начали поисково-спасательную операцию. Информация о причинах крушения не уточняется.

Недавно крушение пассажирского речного судна произошло на реке Уальяга в Перу. Оно столкнулось с моторной лодкой из-за сильного тумана. В результате трагедии 20 человек, которые находились на борту, погибли. Еще 50 человек остаются пропавшими. Среди пассажиров было 20 детей. Спасатели и перуанские военные продолжают поисковую операцию.